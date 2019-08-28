Ольхонский район, Иркутская область, , 07:21 — REGNUM

Более полугода понадобилось правоохранительным органам, чтобы добиться временного закрытия базы отдыха «Песчанка» в бухте Песчаной на Байкале. Хотя ещё в январе 2019 года Байкальская природоохранная прокуратура уличила её собственников в загрязнении земель бытовыми отходами и самовольном захвате участка, возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Уведомление о приостановлении деятельности нарушителей опубликовано на сайте иркутских судебных приставов лишь 27 августа 2019 года.

«Возбудив исполнительное производство, судебные приставы вручили директору базы отдыха постановление о его возбуждении, о запрете эксплуатации объекта и предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»)», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, в январе 2019 года Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту загрязнения почвы на территории турбазы «Песчанка» в бухте Песчаной на озере Байкал с ущербом в 2 миллиона рублей.

По данным следствия, вместо того чтобы вывозить скапливающийся мусор, сотрудники турбазы при помощи специального оборудования брикетировали твердые бытовые отходы и закапывали на территории водоохранной зоны озера. Согласно заключению специалистовРосприроднадзора, уничтожен плодородный слой почвы

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние годы в законодательстве, которое призвано охранять чистоту Байкале, произошли существенные послабления. Чего только стоит многократное сокращение водоохранной зоны, утверждённое российским правительством 26 марта 2018 года. Теперь незаконно возведённые турбазы и гостиницы на берегах «Священного моря» растут, как грибы после дождя и проявляют чудеса выживаемости, когда надзорные органы пытаются их закрыть.

Это относится, к примеру, к истории с туристической базой «Байкалов острог», расположенной в самом сердце Байкала (остров Ольхон). Несмотря на серьёзные нарушения и принятое судом решение о сносе этого туристического объекта, база продолжает функционировать.

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