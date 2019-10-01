Москва, 1 октября 2019, 12:42 — REGNUM В постановлении правительства РФ об изменениях в правилах противопожарного режима нет прямого запрета на курение на балконах. Об этом 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заместитель руководителя Центрального аппарата ВДПО Сергей Воронов.
Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, Воронов подчеркнуло, что курить на балконах по-прежнему можно, но соблюдая меры безопасности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в РФ вступили в силу изменения, внесённые в Правила противопожарного режима, согласно которым вводится запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях.
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