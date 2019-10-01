Москва, , 12:42 — REGNUM В постановлении правительства РФ об изменениях в правилах противопожарного режима нет прямого запрета на курение на балконах. Об этом 1 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил заместитель руководителя Центрального аппарата ВДПО Сергей Воронов.

«СМИ передернули то, что было представлено. Прямого запрета в постановлении правительства нет. Там есть запрет, касающийся открытого огня на балконах и лоджиях. Никто не запрещает курения, — сказал он. — Но когда тлеют табачные изделия, температура в месте соприкосновения табачного изделия с любым материалом достигает 350−400 градусов. То есть оно может воспламенить любой тканный материал. У нас было достаточно примеров, когда выброшенный окурок стал причиной пожара».

Отвечая на уточняющий вопрос ведущего, Воронов подчеркнуло, что курить на балконах по-прежнему можно, но соблюдая меры безопасности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в РФ вступили в силу изменения, внесённые в Правила противопожарного режима, согласно которым вводится запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях.

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