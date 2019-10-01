Екатеринбург, 1 октября 2019, 11:10 — REGNUM В Свердловской области завершилось подключение к теплоснабжению социально-значимых объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Подключение к теплу жилого фонда выполнено на 99,8%, а это 89 млн квадратных метров жилья.
На данный момент без тепла остаются 64 многоквартирных дома в областном центре и три дома в Первоуральске. Их подключение к теплоснабжению запланировано провести сегодня, 1 октября.
Также без тепла остаётся один дом в Серове — там имеются долги перед поставщиками тепла. Помимо этого к 10 октября планируется подключить 10 коттеджей в Сосьве, после завершения строительства участка теплотрассы.
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