Тэгу, Южная Корея, , 11:16 — REGNUM В Южной Корее во время празднования «Дня вооруженных сил» представили американские истребители пятого поколения F-35A. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, официальный праздник прошёл сегодня, 1 октября, на базе ВВС Южной Кореи в городе Тэгу.

Известно, что в данном мероприятии приняли участие более 1900 военнослужащих и около 2300 граждан страны, включая ветеранов и граждан, пребывающих в запасе.

Также в рамках праздника прошло вручение наград, показ видеоматериалов, показательные выступления мастеров боевых искусств, и выступление пилотажной группы «Черные орлы» (Black Eagle).

Стоит отметить, что кроме представления истребителей F-35A прошла демонстрация более 60 единиц техники, включая вертолёт AW-159,ударный вертолёт AH-64 Apache, вертолёт особого назначения KUH-1 Surion, береговой патрульный самолёт P-3 Orion, истребители F-15K KF-16, а также реактивный самолёт KAI FA-50 и истребитель-бомбардировщик F4 Phantom II.

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