Москва, 8 октября 2019, 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.
8 октября
8 октября 1941 года армии Западного и Резервного фронтов, которым не перерезали пути отхода, с боями отступали к Волге и на Можайскую линию обороны.
Немецкие войска заняли Мариуполь.
8 октября 1943 года в результате успешного наступления войска 2-го Украинского фронта создали угрозу окружения немецких войск в Карпатах и Трансильвании, из-за чего немцы вынуждены были начать отступление.
Войска 3-го Украинского фронта преодолели Восточно-Сербские горы и вышли к реке Морава.
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