Москва, , 00:01 — REGNUM Война. Хроника 1941−1945 г.г.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

7 октября

7 октября 1941 года ночью в Центральной России выпал первый снег. Немцы взяли в полное окружение армии Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы.

В Смоленской области у деревни Богатырь попала в засаду советская ракетная батарея Флёрова. Советское командование приняло решение взорвать машины.

18-я армия Южного фронта попала в окружение северо-западнее Осипенко, но с боями начала выходить в сторону Мариуполя. 9-я армия отступала к северу от Таганрога.

7 октября 1943 года советские войска отбили у немцев важный железнодорожный узел Новель и вышли к Витебску.

Советские части переправляются через Днепр и укрепляются на его правом берегу.

7 октября 1944 года в Советском Заполярье началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта при поддержке Северного флота (закончилась 27 октября).

Силы 2-го Украинского фронта освободили 8 венгерских городов.