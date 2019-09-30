Магас, , 20:08 — REGNUM В Ингушетии планируют реализовать проект «Город мастеров». Инициатором проекта выступает ассоциация ремесленников республики. По задумке, на одной площадке будут собраны мастерские, в которых можно будет посмотреть, как работают народные умельцы, и обучиться их ремеслу, пишет ТАСС.

Цель проекта — не дать забыть старинные ремесла и одновременно вызвать интерес местных жителей и туристов к ним. По словам руководителя ассоциации Адама Галаева, в «Городе мастеров» будут обучать кузнецкому и гончарному мастерству, ткацкому делу. Если появится интерес к определенным ремеслам, то будут созданы специальные классы из учащихся школ, которые будут приходить на экскурсии.

Обучение ремеслам будет бесплатным. Для мастеров будет приобретено оборудование, которое им не под силу купить в одиночку из-за его дороговизны, отметили в ассоциации. Кроме того, комитет по туризму республики включит «Город мастеров» в туристические маршруты Ингушетии.