Москва, , 18:09 — REGNUM Все детские врачи-онкологи, работающие в научно-исследовательском институте детско онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москвепригрозили новому руководству центра массовым увольнением в связи с развернутой травлей медицинского персонала. Врачи выпустили сегодня, 30 сентября, соответствующее видеообращение.

В своем видеообращении онкологи подчеркивают, что принять решение об увольнении им пришлось из-за того, что новое руководство онкологического центра не дает им честно выполнять свой долг. Заявление на увольнение они уже написали.

Врачи сообщают, что дети в онкоцентре содержаться в ужасных условиях — они лежат в помещениях без вентиляции и с изъеденными плесенью стенами. Все палаты переполнены больными.

При этом новый корпуск онкоцентра строится уже 20 лет и его ввод в эксплуатацию переносят из года в год.

Также онкологи считают, что заработная плата врачам начисляется несправедливо. Более того, именно с помощью несправедливого начисления заработной платы новое руководство вынуждает врачей увольняться. Многие специалисты уже покинули свои должности под давлением.

Медики требуют, чтобы новое руководство онкоцентра было отстранено, заработная плата начислялась прозрачно и обоснованно, а также был проведен аудит строительства нового корпуса онкоцентра.