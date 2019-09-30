Вмешательство политиков в дела церкви приводит к тому, что «всё идёт наперекосяк». Об этом в интервью белорусскому государственному телеканалу «СТВ» заявил митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Белоруссии Павел.

Минск, , 16:24 — REGNUM Он напомнил: «У нас существует сегодня постановление Совета министров о необходимости назначения на настоятельские должности граждан Республики Беларусь. Это, конечно, ограничивает наши возможности и способности. Я бы сказал, в некоторых случаях это отрицательно влияет. Будем надеяться, что когда-то эти рамки будут сняты, потому что это пережитки прошлого».

«Мы себя не ассоциируем с какими-то современными политическими, временными границами. Мы являемся членами Русской православной церкви. А она была крещена в 988 году, так что нам уже второе тысячелетие идет. И дай Бог, чтобы мы всегда были едины, жили в мире и согласии», — сказал митрополит.

Оценивая перспективу провозглашения автокефалии БПЦ, её предстоятель сказал: «Под таким националистическим, под политиканством кроется попытка разделить людей. Были попытки предложить или провозгласить автокефалию Белорусской православной церкви или какую-то автономию».

Патриарший экзарх проиллюстрировал отношение церкви к автокефалии на примере другой конфессии, рассказав о беседе с главой Католической церкви в Белоруссии митрополитом Тадеушем Кондрусевичем: «Я его спрашивал: «Владыка, а вы тоже хотите провозгласить автокефалию Католической церкви в Беларуси?». Он в ответ: «Нет-нет-нет!». Я говорю: «Почему-то нам все говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси».

«Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве. Дайте нам жить в мире и согласии», — сказал митрополит Павел.

Он констатировал: «Сегодня всё есть в Белорусском экзархате».

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