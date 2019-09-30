Воронеж, 30 сентября 2019, 15:33 — REGNUM Начать работу по заполнению систем отопления в многоквартирных домах поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев на планёрном совещании в правительстве региона 30 сентября.
По словам руководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галины Смирновой, котельные региона готовы к работе. При этом в 121 доме до сих пор не завершен ремонт систем отопления в рамках капремонта — его обещают закончить до 10 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежскую область пришло значительное потепление, которое задержится в регионе до конца рабочей недели — 4 октября в Воронеже прогнозируют до +22 градусов.