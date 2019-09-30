Париж, , 15:15 — REGNUM Во Франции в церкви Сен-Сюльпис в Париже завершилась церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Гроб с телом политика вынести из церкви под аплодисменты в знак почтения сотен присутствующих, пришедших проститься с бывшим главой государства. Следом, держа сына за руку, вышла дочь Жана и Бернадетты Ширак. Аплодируя, члены семьи бывшего главы государства поблагодарили собравшихся. По состоянию здоровья супруга Ширака Бернадетт на мессе не присутствовала.

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На траурном мероприятии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, премьер-министр страны Эдуар Филипп, члены французского правительства.

Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс, которая скончалась в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, известный французский политик, который дважды занимал пост президента Пятой республики Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.