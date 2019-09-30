Москва, , 14:33 — REGNUM На сегодняшний день в России готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящей зиме превышает 90%. Об этом сегодня, 30 сентября, в ходе селекторного совещания сообщил заместитель министра МЧС России Павел Барышев.

Читайте также: В Омске к теплу подключено более 90% жилых домов

По его словам, в северных районах готовность объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период составляет более 70%.

«Работа в этом направлении продолжается», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России отопительный сезон уже стартовал. Так, к примеру, в Омске по состоянию на утро 30 сентября тепло получили 92% домов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Новгороде теплом обеспечены 96% объектов