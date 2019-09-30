Краснодар, , 13:53 — REGNUM 4 тыс. 489 человек обратились к медикам по поводу укусов клещей в Краснодарском крае по данным на 30 сентября, сообщила пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора. Почти половина пострадавших — 1 тыс. 889 — дети до 14 лет.

1 тыс. 179 человек пострадали от укусов клещей на побережье Черного и Азовского морей, в числе пострадавших — 449 детей. Однако на территории детских оздоровительных учреждениях случаев укусов клещами в этом году не фиксировалось.

Между тем, в регионе продолжаются акарицидные обработки от клещей: обработано 2955,048 га или 123,4% от запланированной площади, в том числе на Черноморском побережье 1164,635 га или 128,5% от запланированной.

«С окончанием оздоровительной кампании и низкой численностью иксодовых клещей акарицидные обработки практически завершены», — уточнили в ведомстве.