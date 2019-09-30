Бишкек, , 10:57 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухамедкалый Абылгазиев подписал постановление о повышении пенсии, сообщили 30 сентября в пресс-службе правительства республики.

Отмечается, что индексация базовой части пенсии распространяется на те выплаты, которые оказались ниже величины прожиточного минимума. Повышение ждет пенсионеров с 1 октября 2019 года.

Абылгазиев также подписал постановление «Об индексации размеров страховых частей пенсии». Среднее увеличение страховой части пенсии составит 10,4%. После принятия соответствующих мер средний размер пенсии составит 5820 сомов ($83,5).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября председатель социального фонда Киргизии Медер Ирсалиев выступил в парламенте республики с отчетом об исполнении бюджета на 2018 год. По его данным, пенсию ниже прожиточного минимума в Киргизии получают 38% пенсионеров.