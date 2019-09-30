Москва, , 10:44 — REGNUM Минкультуры России совместно с Фондом Кино создадут информационную базу, в которой будет размещаться информация об инвестициях в кинематограф и их последующем прокате. Об этом сообщает 30 сентября издание «Коммерсантъ».

По словам министра культуры Владимира Мединского и главы Фонда кино Вячеслава Тельнова, базироваться сервис будет на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать ранее недоступную информацию об условиях и масштабах господдержки, начиная с 2015 года.

Запустить базу планируется с середины октября 2019 года, сейчас идет процесс интеграции, на данный момент уже можно увидеть информацию о 520 кинопрокатах 255 кинокомпаний.

Так, с 2015 года 17 компаний из 255 не вернули 312 миллионов рублей, вложенных в их проекты. Самая большая сумма — 110 миллионов, подлежащих возврату — была выделена фильму «Герой» 2016 года, в которой снялся певец Дима Билан. Лидером по объему господдержки стала компания Сергея Сельянова — 921,3 млн рублей государственных безвозвратных денег и 165 млн возвратных было выделено с 2015 года на производство 17-ти фильмов. Сборы этих картин составили 5,84 млрд руб.

По словам главы «Киноэкспертизы» Олега Иванова, подобный проект повысить эффективность госинвестиций в кинематограф. Благодаря открытости данных, можно будет делать анализ успешности работ соискателей на государственные средства и не выдавать раз за разом деньги неэффективным студиям.