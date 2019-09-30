Красноярск, , 09:46 — REGNUM Делегация Екатеринбурга, где в 2023 году состоится XXXII Всемирная летняя Универсиада, посетила город Красноярск, который в марте 2019 года принял зимнюю Универсиаду. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в исполнительной дирекции XXIX зимних Студенческих игр в Красноярске.

Уточняется, что в делегацию Екатеринбурга вошли представители администрации города. В ходе своего визита они побывали на объектах зимней Универсиады-2019: на стадионе «Енисей», в спорткомплексах «Сопка» и «Академия биатлона», в «Платинум Арене Красноярск» и так далее.

По словам замглавы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрия Баранова, делегация уральской столицы приехала в Красноярск, чтобы «услышать впечатления организаторов, познакомиться с их опытом».

«Несмотря на то, что у вас была зимняя Универсиада, а мы будем проводить летнюю, подходы к организации идентичны», — подчеркнул Баранов.

Напомним, решение о проведении летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге было принято 2 июля текущего года в городе Неаполе (Италия) на заседании исполнительного комитета Международной федерации университетского спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, зимняя Универсиада прошла в Красноярске в марте 2019 года. На её подготовку и проведение было потрачено порядка 80 млрд рублей, в том числе около 50 млрд из федерального бюджета. В Красноярске с нуля построили и реконструировали 34 капитальных объекта.

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