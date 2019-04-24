Универсиаду в Красноярске назвали «событием года»

Красноярск, , 08:47 — REGNUM XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду-2019 признали на российском спортивном форуме событием года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 апреля, в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Форум SportB2B Expo&Forum 2019 проходит в Москве. На его площадках состоялась церемония вручения ежегодной премии спортивных сооружений и проектов по итогам 2018 года SportsFacilities. Зимние Студенческие игры в Красноярске одержали победу в номинации «Спортивное событие года». Отличился и Красноярский край, попав в пятёрку победителей в номинации «Самый спортивный регион».

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По словам руководителя дирекции Максима Уразова, спортобъекты, принимавшие соревнования Универсиады, сейчас претендуют на проведение этапов кубка мира и международных чемпионатов.

«Уникальность Красноярска в том, что все спортивные объекты располагаются в черте города», — отметил он.

В дирекции напомнили, что форум SportB2B Expo&Forum ежегодно посещают более 1500 специалистов из всех регионов России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада прошла со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Победителем стала сборная России, завоевавшая 112 медалей. По информации властей края, на подготовку и проведение этого спортивного события потратили порядка 80 млрд рублей (около 50 млрд — из федерального бюджета). С нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта: спорткомплексы, трассы, деревня Универсиады и другие.

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