Соединённые Штаты Америки, , 08:39 — REGNUM В американском штате Монтана из-за сильной снежной бури, которая обрушилась на штат в прошедшие выходные, объявлено о чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ 29 сентября издал губернатор территории Стив Буллок, сообщает телекомпания NBC Montana.

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Среди наиболее пострадавших районов — Льюис-энд-Кларк, Флатхед, Линкольн, Пондера и округа Титон, а также индейскую резервацию Блэкфут.

https://twitter.com/BradyNBCMT/status/1178392855003271168

«В связи с беспрецедентной снежной бурей, ставшей для нас неожиданным сюрпризом в сентябре, местное руководство и власти штата тесно сотрудничают в целях защиты здоровья и обеспечения безопасности жителей Монтаны», — говорится в пресс-релизе администрации губернатора.

Отмечается, что стихия принесла в Монтану мощные порывы ветра и сильный снегопад — в некоторых районах выпало около 100 см осадков, повреждены линии электропередачи, повалены деревья, перекрыты дороги. Местные власти опасаются, что буря также может вызвать наводнение в штате.

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