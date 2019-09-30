Москва, , 07:35 — REGNUM Российский певец и актер Алексей Воробьев примет участие в голливудском сериале, который снимет телеканал Netflix. Об этом рассказал сам артист на своей странице в «Инстаграм».

Проект называется Space Force («Космические силы»). В фильме также снимутся Джон Малкович, Бен Шварц, Диана Сильверс, Тони Ньюсом, Джимми Ян, Дон Лейк и другие.

Алексей также поделился, что несмотря на то, что в него мало кто верил, когда он в 17 лет поехал из родной Тулы в Москву, а потом не зная английского языка уехал учиться и работать в Америку, он шел к своей цели.

«Сегодня я могу с гордость поделиться с вами новостью о своей новой роли в Голливуде, и счастлив быть частью этого проекта, — написал Воробьев. — А вы ставите цели, и следуете к своей мечте, или слушаете мнение окружающих?».

Телешоу расскажет о группе из шести человек, которым поручили создать Космические силы США. Идеей для сериала послужило заявление главы США Дональда Трампа в июне 2018 года о создании нового вида вооруженных сил Соединённых Штатов. Премьера шоу ожидается в 2020 году.