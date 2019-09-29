Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Американскую делегацию на похоронах бывшего президента Франции Жака Ширака возглавил посол США во Франции и Монако Джейми Маккорт. Об этом 29 сентября говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил, что американская делегация во Франции будет присутствовать на похоронах Жака Ширака, президента Французской Республики, 30 сентября 2019 года. Уважаемая Джейми Маккорт, посол США во Франции и Монако, будет возглавлять делегацию», — содержится в сообщении Белого Дома.

На похоронах бывшего президента Франции ожидается присутствие более тридцати лидеров стран мира.

Напомним, Жак Ширак ушел из жизни 26 сентября в кругу близких на 86 году жизни. В период с 1995 года по 2007 год он прибывал в должности президента республики Франция. Бывший лидер страны будет погребен на кладбище Монпарнас в Париже.