Москва, , 16:57 — REGNUM В Роскосмосе поздравили с Днем Рождения российского летчика-космонавта, героя Российской Федерации Алексея Овчинина, который отмечает его на борту Международной космической станции. Об этом 28 сентября сообщается на сайте госкорпорации.

«Роскосмос» сердечно поздравляет Алексея Овчинина с Днём рождения и желает ему мягкой штатной посадки, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и новых успехов в космической карьере!», — говорится в сообщении.

Напомним, Алексей Овчинин, 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира, родился в 1971 году в Рыбинске. С 19 марта по 7 сентября 2016 года он совершил свой первый полёт в космос в качестве командира корабля «Союз ТМА-20М» и бортинженера МКС-47/48 вместе с Олегом Скрипочкой и Джеффри Уилльямсом. На данный момент Овчинин находится во второй космической командировке на борту МКС в составе международной группы космонавтов, возвращение на Землю которых планируется 3 октября 2019 года.

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