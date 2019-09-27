Москва, , 21:25 — REGNUM Актёр Никита Джигурда назвал «бредом» решение правительства России о запрете курения на балконах многоквартирных домов.

«Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах…» — сказал артист в эфире телеканала «360».

Джигурда высказал мнение, что новое требование «всё равно выполнять никто не будет», напомнив, что в России обычно «жёсткость закона компенсируется необязательностью его исполнения».

В свою очередь, стилист Влад Лисовец заявил, что начинать следует не с введения запретов, а с повышения культурного уровня населения. По его мнению, именно следствием отсутствия культуры является выброшенный с балкона горящий окурок.

«Из-за этого не должны страдать люди, у которых всё в порядке с отношением к чужому добру и к безопасности своих соседей», — приводит его слова РИА Новости.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ранее сегодня в своей излюбленной стихотворной форме раскритиковал решение правительства, указав на то, что всё самое интересное в «городском посёлке» обычно происходит именно на балконах и лоджиях, и предложил инициаторам поправок объяснить, как теперь гражданам «провесть свой досуг».

Как передавало ИА REGNUM, с 1 октября в России вступят в силу поправки в правила противопожарного режима, которые запрещают использование на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытого огня. Под запрет подпадает в том числе курение, приготовление шашлыков или использование свечей на балконе.

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