Рим, 27 сентября 2019, 19:02 — REGNUM 89% жителей Италии выразили готовность отказаться от приобретения товаров, упакованных в неперерабатываемый пластик, сообщает информагентство ANSA в пятницу, 27 сентября, со ссылкой на опрос Piepoli.
Отказаться от использования личных автомобилей готовы лишь 53% опрошенных.
О масштабных лесных пожарах в разных частях света осведомлены 93% граждан. 77% считают их основной причиной глобальное потепление. Организованные соратниками Греты Тунберг акции протеста поддерживают 71% респондентов.