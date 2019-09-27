Душанбе, , 18:17 — REGNUM В Душанбе обсудили актуальные проблемы современной журналистики в Таджикистане в рамках межвузовской конференции, которая состоялась сегодня, 27 сентября, в Российско-Таджикском (cлавянском) университете (РТСУ).

Участники обсудили ряд важных вопросов, в том числе современное состояние и пути развития средств массовой информации Таджикистана, а также роль информационных технологий в деятельности таджикистанских СМИ, передаёт государственное информационное агентство «Ховар».

В качестве цели проведённого мероприятия было обозначено привлечение преподавательского и журналистского сообщества не только для обсуждения актуальных проблем, но и для выявления как теоретических, так и практических основ журналистики в современном цифровом мире.

Участники конференции отметили противоречивые тенденции в современной мировой журналистике — несмотря на рост коммерциализации печатной и электронной прессы и развитие глобального информационного рынка, обращает на себя внимание растущая активность общественности в информационной сфере. Это отражается в создании альтернативных платформ и в деятельности гражданских организаций, которые занимаются мониторингом СМИ и требуют демократизации медийного сектора.

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