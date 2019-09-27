Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Полицейские задержали очередных ложных «минеров». Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, 24 сентября неизвестный по смс сообщил, что в колледже на проспекте Большевиков якобы заложена бомба. Спустя два дня в полицию поступило сообщение от сотрудников финансового учреждения, расположенного на набережной канала Грибоедова, что неизвестный по мобильному телефону сообщил о якобы минировании их организации.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ. Правоохранители уже установили личности хулиганов: в первом случае им оказался 19-летний студент колледжа, во втором — 42-летний петербуржец, ранее судимый. Теперь оба находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, волна эвакуаций из-за анонимных сообщений вновь накрыла северную столицу в сентябре. Так, 23 сентября в городе «заминировали» минимум четыре школы: №№ 170, 291, 470, 546.

Накануне за «минирование» еще одной школы на Приморском проспекте с восьмиклассника взяли подписку о невыезде.