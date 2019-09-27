Санкт-Петербург, 27 сентября 2019, 17:33 — REGNUM Матч Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и лиссабонской «Бенфикой» изменит работу метрополитена северной столицы.
Игра состоится на «Газпром Арене» на Крестовском острове 2 октября. Чтобы болельщики смогли выбраться оттуда, в ночь со 2 на 3 октября подземка продолжит работу до 01:00.
Речь идет о станциях «Новокрестовская», «Крестовский остров» и «Беговая».
"Остальные станции метрополитена закроются на вход по обычному графику, на выход — после проследования последних поездов с пассажирами», — уточнили в ГУП «Петербургский метрополитен».