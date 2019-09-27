Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM Петербургское правительство одобрило создание уникальной в России информационной системы, чтобы помочь коммунальщикам разобраться с уборкой снега, передает корреспондент ИА REGNUM.

Государственная система «Дорожная уличная сеть» будет создаваться на базе уже имеющихся ресурсов: инфосистемы комитета по благоустройству, следящей за передвижением снегоуборочной техники, РГИС, по которой определяют собстенников конкретных территорий, и других.

Вице-губернатор Николай Бондаренко напомнил об основных претензиях к качеству уборки снега в Петербурге, которое в прошлом году было катастрофическим. «Нет ведомственного взаимодействия, не отработаны способы уборки ни по времени, ни по территориальному признаку», — сказал Бондаренко.

С помощью нового продукта, по словам вице-губернатора, можно будет в реальном времени отслеживать, в каком месте проводится уборка, кто отвечает за территорию, кому она принадлежит, процент загрузки снегоплавильных пунктов, маршруты снегоуборочной техники и даже дворников с трекерами.

«Доходит до парадокса. Сегодня трамвайные пути и остановочные комплексы убирают по договору подряда с комитетом по транспорту совершенно другие, недорожные организации. Набережные и мосты убирает «Мостотрест» по договору со своими подрядчиками. И у нас винегрет в городе получается. Эта система будет показывать, кто плохо работает», — сказал Бондаренко.

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский уточнил, что всего на продукт необходимо 143 млн рублей, но эти деньги будут растянуты во времени, и, например, на 2020 год финансирования пока не требуется. Обычные горожане тоже смогут следить за ходом уборки и высотой снега в помощью мобильного приложения. Пользоваться им можно будет с этой зимы, по ходу наполнения системы новыми данными, а целиком система будет готова только к 2024 году.

«Аналогов такой объемной системы в России нет, мы изучили по городам и регионам», — сказал Рублевский.