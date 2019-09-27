Ипатово, Ставропольский край, , 18:43 — REGNUM По обвинению в особо крупном мошенничестве на Ставрополье предстанет перед судом 35-летний житель города Ипатово — бывший директор филиала крупной торговой компании. Ему вменяют в вину получение незаконного дохода в размере свыше 27 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе краевого МВД.

Установлено, что фигурант дела похитил деньги, товар и иные материальные ценности, принадлежащие компании, филиал которой он возглавлял. Молодой человек вносил в учетную систему организации ложные сведения о перечислении средств, полученных от реализации продукции. Кроме того, он продавал имущество компании без оформления необходимых документов, а деньги присваивал себе.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — домашний арест. Расследование дела завершено и направлено для рассмотрения в Ипатовский районный суд Ставропольского края.

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