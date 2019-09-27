Ставрополь, , 09:07 — REGNUM Главный врач ООО «Сфера здоровья плюс» на Ставрополье предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Следствие полагает, что по её указке клиника незаконно оказывала некоторые услуги и заработала на этом более 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что главврач организации с февраля 2017 по апрель 2018 года заключала договоры, по которым специально созданная в клинике комиссия провела обязательное психиатрическое обследование работников 24 социальных и образовательных учреждений Ставропольского края.

Однако медучреждение не имеет право проводить данный вид освидетельствования, о чем обвиняемая, по данным следствия, не могла не знать. Незаконный доход клиники за этот период составил 2,1 млн рублей.