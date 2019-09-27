Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Дети погибших участников Великой Отечественной войны могут получить право посещать захоронения родителей за счет петербургского бюджета. Соответствующий законопроект поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 27 сентября, передает корреспонден ИА REGNUM.

Документ предполагает поправки в Социальный кодекс Петербурга. Их предложили единороссы Юрий Бочков, Денис Четырбок и Мария Щербакова.

Согласно тексту законопроекта, городские власти будут компенсировать детям погибших участников войны или умерших в результате полученного там ранения расходы на проезд к месту гибели или захоронения родителей.

Бюджет, по замыслу законодателей, должен оплатить и расходы по бронированию и найму жилья во время посещения места гибели или захоронения родителей. Компенсация рассчитана в размере стоимости проезда туда и обратно, но не более 25 тыс. рублей, и стоимости проживания, но не более 5 тыс. рублей, один раз в год.

Как подчеркнул один из авторов законопроекта Денис Четырбок, расходы на проезд и проживание будут компенсироваться и сопровождающим лицам, поскольку дети погибших защитников Отечества находятся в преклонном возрасте и зачастую к местам захоронения своих родителей ездят в сопровождении детей и внуков.