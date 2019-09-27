Магас, , 10:04 — REGNUM В Ингушетии обнаружены останки красноармейцев 337 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа. Останки двоих бойцов удалось идентифицировать. Поисковые работы велись в местах, где в годы Великой Отечественной войны проводилась Моздок-Малгобекская стратегическая оборонительная операция, сообщили 27 сентября в пресс-службе Южного военного округа.

В межрегиональной Вахте Памяти «Терский Рубеж-2019» участвовали военнослужащие воинских частей ЮВО, дислоцированных в Ингушетии, общественные организации «Патриот» из Ингушетии, «Инвалиды войны» и «Поисковое движение России» из Чечни. Она проходила в период с 16 по 25 сентября. Извлеченные из земли останки с почестями похоронили.

По словам заместителя командира соединения ЮВО по военно-политической работе подполковника Геннадия Секунова, который участвовал в торжественной церемонии перезахоронения, в ходе Малгобекской оборонительной операции погибли более 120 тыс. красноармейцев. Ежегодно поисковики находят в этих местах останки сотен защитников Кавказа.

«В своей работе мы не остановимся, пока не «поднимем» всех защитников нашего Отечества», — заявил Секунов.