Москва, , 20:04 — REGNUM Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства смягчило требования к этажности школ в России, разрешив проектировку пятиэтажных зданий. Об этом 26 сентября сообщил глава Минстроя Владимир Якушев на заседании коллегии ведомства по реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В настоящее время, вы знаете, что мы могли проектировать не более четырёх этажей. При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учётом ограничений требований пожарной безопасности», — приводятся слова Якушева на странице ведомства в Facebook.

Министр добавил, что актовые залы в школах теперь можно будет размещать и на третьем этаже, тогда как раньше это можно было делать не выше второго.

Действовавшие до последнего времени требования к площади земельного участка также не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива.

«Нормативно-технические документы требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. Очевидно, что сделать это было невозможно в условиях сложившейся застройки. Поэтому эти все проблемы были озвучены регионами. Мы отреагировали на это и в соответствие наши нормативно-технические документы привели», — сообщил Якушев.

Озвученные изменения в нормативы вступят в силу через шесть месяцев, уточнил руководитель Минстроя.