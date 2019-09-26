Симферополь, , 16:47 — REGNUM Проблема очередей в поликлиниках актуальна не только в Крыму, но и по всей России. Об этом журналистам заявила председатель республиканского комитета Госсовета РК по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

«Эта проблема актуальна не только в Крыму, но и по всей стране. Для её решения несколько лет назад была внедрена программа «Бережливая поликлиника», участником которой стала и Республика Крым», — отметила Рубель.

Насколько эффективна эта программа, депутат решила не уточнять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма обещали полностью отказаться от устаревшей талонной системы в медучреждениях полуострова.

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