Симферополь, 26 сентября 2019, 16:47 — REGNUM Проблема очередей в поликлиниках актуальна не только в Крыму, но и по всей России. Об этом журналистам заявила председатель республиканского комитета Госсовета РК по вопросам здравоохранения Анна Рубель.
Насколько эффективна эта программа, депутат решила не уточнять.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма обещали полностью отказаться от устаревшей талонной системы в медучреждениях полуострова.
Об этом: Талонная система в крымских больницах не работает — глава Крыма
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