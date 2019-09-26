Новосибирск, , 15:22 — REGNUM В Новосибирской области полицейские задержали 31-летнего жителя Барнаула. Его подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере в регионах России, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Мужчина задержан в селе Верх-Тула, когда забирал из тайника-закладки 1,5 кг наркотического средства синтетического происхождения для последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Наказание по данным статьям — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Барнаульцу предъявлено обвинение, он заключён под стражу.