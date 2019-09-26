Киншаса, , 11:25 — REGNUM В Демократической Республике Конго (ДР Конго) начался последний этап вакцинации от кори в рамках чрезвычайной кампании для борьбы со вспышкой заболевания, в ходе которой в этом году погибло более 3500 человек. Об этом сообщает ВВС Africa.

Корь Cdc.gov

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и конголезское правительство намерены вакцинировать почти миллион детей по всей стране всего за неделю, передает телерадиокомпания.

Агентство ООН описывает эпидемию кори в ДР Конго как «самую крупную и быстро распространяющуюся в мире». В этом году корь стала причиной гибели большего числа конголезцев, чем лихорадка Эбола.

Отсутствие доступа к прививкам и медицинскому обслуживанию усугубило проблему, передают журналисты.