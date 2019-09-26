Кейптаун, , 18:06 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса с уверенностью заявил, что каждый язык, на котором говорят в стране, имеет равную ценность, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

«В нашей стране нет языка, который превосходил бы какой-либо другой», — сказал президент во время празднования Дня наследия в провинции Северный Кейп 24 сентября «Ни один язык в нашей стране нельзя назвать пережитком прошлого», — добавил президент.

Рамафоса посетил библиотеку в Апингтоне, где учащиеся прочли ему отрывки из произведений на языках коренных народов Африки, включая диалект Нама и язык Nǁng. Затем Рамафоса выступил с речью по случаю празднования национального Дня наследия (Heritage Day).

Рамафоса объяснил, почему в своем праздничном выступлении он сделал особый акцент именно на языковом разнообразии и языках в принципе.

«ООН объявила 2019 год годом языков коренных народов, и мы направим все наши усилия на то, чтобы все наши языки развивались, на то, чтобы на всех языках читали и писали», — сказал он.

«Язык — это способ самоидентификации. Он не дает нам забыть, откуда мы родом. Он не дает нам забыть, что именно наше языковое многообразие связывает нас в единое целое», — добавил Рамафоса.