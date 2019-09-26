Ташкент, , 10:13 — REGNUM Правительство Узбекистана планирует ввести мораторий на вырубку деревьев вне государственных лесных фондов в населенных пунктах. Об этом говорится в проекте постановления «О дополнительных мерах по сохранению деревьев и кустарников вне государственного лесного фонда», опубликованном на портале «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов Узбекистана».

Ограничение на вырубку деревьев планируется ввести до 1 февраля 2020 года. Исключение составляют разрешения, выданные президентом или правительством республики.

Кроме того, планируется запретить предоставление земельных участков в населенных пунктах в целях коммерческой деятельности, если это может повлечь вырубку деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября председатель сената парламента Узбекистана Танзили Нарбаева заявила, что вопрос вырубки деревьев будет рассмотрен в парламенте республики.

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