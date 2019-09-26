Красноярск, , 10:05 — REGNUM В Красноярске в школьных классах устанавливают камеры видеонаблюдения.

Камера

Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в мэрии Красноярска, за учениками даже во время уроков наблюдают в школах № 143 и № 148. В классах ещё во время выпускных экзаменов установили около 40 камер. Затем их решили оставить, в том числе, как пояснили в мэрии, для разбора возможных конфликтных ситуаций и поиска хулиганов.

«В учреждениях уверены, что наличие камер дисциплинирует и учеников, и педагогов», — говорится в сообщении мэрии.

Детей и педагогов предупредили о съёмке, которая ведётся в течение учебного дня. При этом в открытом доступе записей не будет.

Добавим, в красноярских школах за последние два года количество камер видеонаблюдения выросло с 1065 до 3040. Системой видеонаблюдения оснащены 99% общеобразовательных учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в школьных столовых Тюменской области появилось видеонаблюдение.