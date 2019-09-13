Тюменский район, , 19:19 — REGNUM Тюменская область первой в России внедрила камеры видеонаблюдения в школьных столовых. Пока они появились в школах Тюменского района, сообщает телерадиокомпания «Регион-Тюмень».

Сейчас родители могут наблюдать онлайн что и как ест их ребёнок на обед в учебном учреждении. К концу сентября камеры видеонаблюдения появятся в столовых 20 школ региона.

Нововведение показало открытость работы организаторов питания, отмечают тюменцы. Видео храниться в архиве семь дней и предоставляется только по письменному заявлению родителей.