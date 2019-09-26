Краснодар, , 09:53 — REGNUM Бизнесмен Илон Маск отреагировал на билборд — приглашение в Краснодар на форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым». Щит с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?» был размещен рядом с офисом компании SpaceX.

В Twitter, отвечая на комментарий пользователя о том, что баннер привлек его внимание, Маск написал на русском языке: «Правда».

Форум «Дело за малым» состоится в Краснодаре 18−19 октября. Известно о том, что одним из гостей, по предварительным данным, может стать министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Всего же на форуме ожидают около 20 тыс. гостей.