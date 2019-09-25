Москва, , 18:36 — REGNUM Начато строительство тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Старт проходке туннеля дал 25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс».

Строительством данного участка будет заниматься китайская компания China Railway Construction Corporation. По мнению мэра Москвы, участие китайцев помогает внедрять новые технологии в столичном метрополитене.

«Москве поставлена задача удвоения количества линий и станций метрополитена, и мы активно двигаемся в реализации этого крупнейшего в мире проекта. В настоящее время сконцентрированы все силы метростроителей не только нашей страны, но и стран СНГ. Тем не менее, мы благодарны нашим китайским коллегам, которые вошли в этот проект с помощью одной из своих крупнейших инфраструктурных компаний, и помогают, внедряя новые технологии, в строительстве ряда линий — Большой кольцевой линии и линии Коммунарки», — заявил Собянин.

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