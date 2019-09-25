Москва, , 17:24 — REGNUM Предложения в защиту права заключенных на свободу вероисповедания подготовил экспертный совет по вопросам гражданских и политических прав. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ.

Заседание секции экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России состоялось 25 сентября. Участниками заседания было выдвинуто предложение внести ряд изменений в существующее законодательство.

Было предложено закрепить в законе положение о том, что требования об изоляции в камерах не должны распространяться на порядок проведения религиозных обрядов в церквях и других подобных помещениях.

Второе предложение касалось необходимости для заключённого получать специальное разрешение для встречи со священнослужителем. По мнению экспертов, данную практику необходимо отменить и предоставить право заключённым общаться со священнослужителем без спецразрешения.

Кроме того, на заседании эксперты особо отметили, что услуги церкви по исполнению религиозных обрядов и культов не должны оплачиваться заключёнными, так как духовная помощь является социальной работой церквей, которая должна совершаться безвозмездно.

Участники заседания наметили план дальнейших действий, сроки введения поступивших предложений и пути решения проблемы. В заседании приняли участие сотрудники рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, представители религиозных организаций, министерства юстиции РФ, Федеральной службы исполнения наказаний России, МВД РФ и другие эксперты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества в Башкирии.

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