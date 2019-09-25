Москва, , 18:07 — REGNUM Ограничения возможности управлять автомобилями каршеринга нетрезвыми водителями обсудят в ближайшее время в Московской городской думы. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

«Мы хотим обсудить вопрос об оборудовании алкозамками городского такси и машин каршеринга для повышения безопасности пассажиров и участников дорожного движения. Алкозамок — устройство, встроенное в систему зажигания автомобиля. Водителю предлагается подуть в специальный мундштук, и, если устройство выявляет превышение алкоголя 0,2 промилле, запуск авто автоматически блокируется», — сказал Шапошников.

По мнению председателя Мосгордумы, проблема нетрезвого вождения в столице стоит очень остро. Об этом говорят многочисленные жалобы граждан на некачественное предоставление услуг по перевозке пассажиров. При этом Шапошников рассказал о многочисленных случаях вождения машин каршеринга по поддельным или чужим аккаунтам. В отдельных случаях злоумышленники даже похищают паспорт или водительское удостоверение, подделывают документы.

«Виновные лица привлекаются к административной ответственности, но есть мнение, что доступ сотрудников ГИБДД к соответствующим аккаунтам или сведениях о них упростит процедуру выявления правонарушений водителями, пользующимися услугами каршеринга. Обсудим это с экспертами в стенах Мосгордумы», — заявил Шапошников.

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