Брянск, , 16:26 — REGNUM Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области выявили факт присвоения крупной денежной суммы, предназначающейся для капитального ремонта многоквартирного дома. Представитель товарищества собственников жилья присвоил почти миллион рублей, сообщили 25 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Мошенничество обнаружили в ТСЖ в Советском районе Брянска. Полиция установила, что должностное лицо, обладающее полномочиями по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, присваивало деньги на протяжении двух лет. Взносы на капремонт от собственников жилых помещений просто не вносились на специальный счёт дома.

По версии следствия, было присвоено 906 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», расследование продолжается.