Москва, , 16:23 — REGNUM Главными достоинствами человека, которые надо воспитывать с детства, в ближайшем будущем будут считаться креативность, системное мышление и умение достигать результата, заявил 25 сентября на XXIII Международном конгрессе высших органов финансового контроля ИНТОСАИ глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, сочетание этих трёх качеств встречается в людях достаточно редко.

«Из семи миллиардов человек шесть миллиардов будет отсеяно», — заявил Греф.

«Мы для себя прорисовали три компетенции, которые характеризуют «человека будущего». Первое — это человек, который обладает высокой степенью креативности. Второе — у этого человека хорошо развито системное мышление. Согласитесь, что найти человека очень креативного, с системным мышлением большая редкость… И третья составляющая — это умение достигать результатов», — рассказал глава Сбербанка.

Напомним, Международный конгресс организации аудиторов ИНТОСАИ начал работать в Москве 25 сентября. В ИНТОСАИ официально входят 194 страны. Конгресс этой организации проводится каждые три года.

Читайте ранее в этом сюжете: На Поклонной горе посвятили новых воинов Московского суворовского училища