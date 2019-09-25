Москва, , 14:34 — REGNUM По итогам пленарного заседания Госдумы законопроект «Единой России» о запрете «наливаек» был принят в первом чтении. Данная инициатива получила поддержку Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анны Кузнецовой, руководства Минздрава, Роспотребнадзора, а также представителей делового сообщества. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Нас поддерживают те, кто действительно думает о здоровье нации, о безопасности — Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова, руководство Минздрава, Роспотребнадзора. Представители «Опоры России» поддерживают нас в стремлении навести порядок и оградить граждан от пагубного влияния «наливаек». Мы предлагаем создать рабочую группу фракции «Единой России», которая вместе со всеми заинтересованными ведомствами, общественными организациями доработает законопроект ко второму чтению, чтобы добросовестные предприниматели не пострадали», — сказал он.

Хинштейн также сообщил, что в рамках региональной недели депутаты Госдумы от «Единой России» на местах соберут предложения по совершенствованию законопроекта.

«Какая минимальная площадь зала обслуживания должна остаться в законе: 20 квадратных метров, больше, или эти полномочия стоит передать на региональный уровень? Какие ограничения стоит вводить на федеральном уровне, а какие отдать субъектам? Наконец, требуется уточнить и что такое прилегающая территория», — заявил парламентарий.

В свою очередь Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова о свойе поддержке инициативы «Единой России».

«В аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка поступают обращения от родителей, которые жалуются на соседство с небольшими барами и кафе, так как это всегда сопряжено с запахом табака, шумом и людьми в нетрезвом состоянии. Поэтому принятие закона о запрете так называемых «наливаек» для многих родителей станет настоящим решением проблемы. Это первое. И во-вторых, очень хочется, чтобы перед глазами наших детей были только положительные примеры, а во дворах вместо питейных заведений было как можно больше игровых площадок и спортивных сооружений», — сказала Анна Кузнецова.

Как отметил, комментируя принятие законопроекта в первом чтении, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, против «наливаек» выступает подавляющее большинство граждан.

«95% граждан поддерживают ограничения на продажу алкоголя в жилых домах. Наша общая задача защитить и усилить инициативу с учетом конструктивных предложений, направленных на защиту здоровья наших граждан. Напомню, в эти дни по всей стране проходит масштабная акция, приуроченная к инициативе по ограничению продажи алкоголя в жилых домах, #нетналивайкам», — рассказал он.

Председатель Координационного Совета «Молодой Гвардии Единой России» Денис Давыдов напомнил, что уже начат всероссийский сбор подписей в поддержку данной инициативы.

«Помимо этого, проходят рейды по выявлению круглосуточных точек продажи алкоголя, которые нарушают общественный порядок: мы в ежедневном режиме формируем список заведений-нарушителей в регионах», — подчеркнул молодогвардеец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Единая Россия», активисты «Молодой Гвардии Единой России» и проекта «Трезвая Россия» начинают всероссийский сбор подписей в поддержку своей инициативы об ограничении работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях (так называемых «наливаек»). На сайте Партии и ее региональных отделений каждый желающий может оставить свое мнение о данной инициативе и сообщить адреса «наливаек», мешающих жителям. Информация о подобных заведениях будет передана в правоохранительные органы для проведения проверок.