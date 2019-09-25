Москва, , 13:10 — REGNUM В районе Люблино на юго-востоке Москвы началось строительство жилого дома в рамках программы реновации. Соответствующее сообщение 25 сентября опубликовано на сайте мэра Москвы.

Строительство ведется по адресу улица Ставропольская, владение 23/1. На объекте выполнено ограждение началось устройство бытового городка и временных дорог. Завершение строительства планируется на 2021 год.

В трёхсекционном монолитном доме, помимо жилых квартир, будет подземная автостоянка и помещения общественного назначения на первом этаже.

Стены дома на цокольном и первом этажах облицуют клинкерной плиткой, а начиная со второго этажа — трехслойными железобетонными навесными панелями с отделкой из пиленого кирпича. На фасадах будут установлены специальные короба для кондиционеров.

В новом жилом доме будет 324 квартиры, 43 из них — однокомнатные, 238 — двухкомнатные и 43 — трехкомнатные. Общая их площадь составит 19 943,2 квадратных метров. Для маломобильных жителей в доме предусмотрено 5 двухкомнатных квартир и 1 трехкомнатная.

В вестибюле жилой части будет колясочная, комната консьержа с санитарным узлом, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

В каждой секции установят лифты грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов, которые оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Двор планируется озеленить. Также там расположат малые архитектурные формы и площадки для игр, отдыха и занятий спортом.

Личные автомобили жители смогут парковать как на подземной, так и открытой плоскостной парковке, в том числе для маломобильных граждан.