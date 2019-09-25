Воронеж, , 13:05 — REGNUM Административные дела в отношении управляющих компаний за нарушение порядка подготовки к осенне-зимнему периоду возбуждены прокуратурой Коминтерновского района Воронежа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона 25 сентября. Дела возбуждены по итогам проверки.

Так, установлено, что ООО «УК Мастер», ООО УК «РЭП-101», АО «УК Коминтерновского района», ООО УК «Городок», ООО «РЭК Содружество» не оформили паспорта готовности к сезону на многоквартирные жилые дома до 13 сентября, как того требовало распоряжение правительства региона.

«Таким образом, перечисленные организации не обеспечили в установленный срок выполнение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов энергоснабжения, электрических и тепловых сетей», — сообщили в прокуратуре.

В отношении компаний возбуждены дела об административном правонарушении.

В управляющих компаниях в ответ на претензии прокуратуры заявили, что к 13 сентября «все дома, за исключением двух, фактически были готовы к пуску тепла» и «оставался формальный момент — подписание паспортов готовности по нескольким многоквартирным домам». В двух домах не успели завершить работы по капремонту, в УК подчеркнули, что на скорость этих работ повлиять не могут.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое похолодание пришло в Воронежскую область ещё на прошлой неделе, МЧС неоднократно предупреждал о заморозках в регионе. Тепло в школы и детсады Воронежа планируют начать подавать лишь с 26 сентября.