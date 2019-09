Токио, , 10:07 — REGNUM Компания Sony представила сюжетный трейлер предстоящей игры Call of Duty: Modern Warfare. Ролик показали на презентации State of Play на YouTube-канале Playstation 24 сентября.

Компьютерная игра Call of Duty: Modern Warfare

По сюжету Modern Warfare, отряд специального назначения противостоит террористической организации, использующей сверхсекретное химическое оружие. В ролике сообщается, что оформить предварительный заказ игры можно до 25 октября.

Напомним, Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября 2019 года. Игра станет «мягким перезапуском» серии с новыми игровыми режимами.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony опубликовала новый трейлер The Last of Us 2 с датой релиза

Читайте развитие сюжета: Игроки PlayStation смогут опробовать «недолговечную демоверсию» MediEvil