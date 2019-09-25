Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Адвокаты гражданки России Богданы Осиповой, осужденной в США за похищение и вывоз собственных детей, а также за вымогательство международного масштаба, подали апелляцию на приговор окружного суда города Уичито (штат Канзас, США). Об этом 25 сентября рассказала профессор Университета имени Вашингтона города Сент-Луис (штат Миссури) Татьяна Якушева, являющаяся соучредителем общественной группы поддержки Осиповой.

«Сегодня адвокаты подали апелляцию в Суд десятого округа», — приводит ТАСС слова Якушевой.

Также соучредитель общественной группы рассказала, что в суде ей тоже подтвердили данную информацию.

Кроме этого, уточняется, что Татьяна Якушева рассказала о Федеральном апелляционном суде, представляющем собой промежуточный апелляционный суд между судом первой инстанции — окружным ‑ и Верховным судом США.

Отметим, 39-летняя Богдана Оспипова имеет двойное гражданство — России и США. У ней три несовершеннолетних ребёнка, двое из которых от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Власти США обвиняют женщину в том, что она в 2014 году, будучи беременной, вывезла с территории страны в Россию дочь и не согласовала это со своим супругом, с которым на тот момент был начат процесс развода брака, что согласно закону запрещено. Младшая дочь родилась на территории России, после чего супруги развелись. При этом американский принял решение, что обе дочери должны жить со своим отцом и передал ему полную опеку над детьми, однако, согласно решению российского суда, место жительства девочек определено в России с матерью, а отцу назначены алименты.

В сентябре 2016 года Осипова уехала в Уичито для решения вопроса с Мобли об опеке и возвращении детей в США и была задержана ФБР по уголовному делу, начатому бывшим супругом в отношении неё. В ходе судебных разбирательств женщина, надеясь н последующее освобождение, дала свое согласие на возвращение детей в США, однако суд в России, исходя из интересов детей, разрешения их на вывоз в США не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной гражданки РФ.